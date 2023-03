Emprega Mulher continua com oficinas nesta tarde

Mulheres que buscam ingressar no mercado de trabalho ou querem ter seu próprio negócio são convidadas para o evento gratuito “Emprega Mulher”. O evento, que começou nesta quarta-feira (1), continua com suas atividades na tarde desta quinta-feira (16), no Centro Comunitário do bairro Coophavilla II, localizado na av. Marinha, 725.

A ação é uma iniciativa do Sebrae/MS, Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho) e Associação de Mulheres de Negócios de Campo Grande (BPW), com apoio do Sistema Fecomércio, via Sesc e Senac. O objetivo é preparar as mulheres para mais oportunidades no mercado de trabalho com oficinas e capacitações.

Durante a abertura oficial do evento, realizada no dia 15 pela manhã, a diretora técnica do Sebrae MS, Sandra Amarilha, afirmou que as mulheres são minoria no mercado de mato grosso do sul e a expectativa é de que elas possam assumir as vagas que a Fundação do Trabalho (Funtrab) está disponibilizando para o evento.

"O Emprega Mulher é uma iniciativa inédita disponível para Campo Grande, Dourados e Corumbá, com o objetivo de gerar oportunidades de trabalho para as mulheres, considerando que existem vagas abertas e muitas delas não são preenchidas por falta de qualificação e uma boa apresentação. Ainda somos em menor número, apesar de Mato Grosso do SUl ser um dos Estados que mais gera trabalho e que tem o melhor saldo de empregos, inclusive a mulher empreendedora representa 40% do número total de pequenos negócios existentes", expõe Sandra.

A primeira dama do Estado, Mônica Riedel, também esteve presente na abertura do evento e ficou feliz pelas mulheres terão suas vidas impactadas pelo conhecimento. "Essa ação vai impactar na vida das pessoas não só nesse mês, mas sim na própria vida delas. Eu acho muito importante nós ensinarmos a dar o primeiro passo".

Entre as autoridades presente no evento, o secretário executivo de qualificação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Bruno Bastos, afirmou que a qualificação deve chegar aos bairros de Mato Grosso do Sul.

"Existem muitas vagas de trabalho sendo abertas, muitas oportunidades de trabalho, mas nós temos que preencher essas vagas no mercado por meio da qualificação profissional. Um dos nossos eixo é priorizar as mulheres, para que elas tenham independência financeira, possam se qualificar e ter uma igualdade em relação ao homem, tanto de ocupação quanto de salário", afirmou Bruno Bastos.

Evento

Na tarde desta quinta-feira (16), o evento traz oficinas de automaquiagem, dicas de como se vestir no ambiente de trabalho e ainda o Cine Sebrae Delas. A programação completa está no site do Sebrae.