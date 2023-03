Empregos no setor agropecuário de Mato Grosso do Sul crescem 63% em um ano

Mato Grosso do Sul registrou 40,3 mil novos postos de trabalho em 2022 de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número é 7,85% maior que 2021, quando o estado gerou 37,3 empregos.

Todos as áreas apresentaram criação de postos de trabalhos formais, com destaque para o setor de Serviços com 15,9 mil vagas, que representa 39,65% do saldo total. A Agropecuária criou 6,4 mil empregos em 2022, totalizando 16,05%. Se comparado com 2021, o aumento é de 63,47%. Comércio, Indústria e Construção Civil foram responsáveis pela criação de 8,1 mil, 4 mil e 5,6 mil vagas, respectivamente.

No comparativo nacional, Mato Grosso registrou o maior saldo de postos de trabalho gerados na Agropecuária, com 7,6 mil. Mato Grosso do Sul ficou em terceiro com 6,4 mil novas vagas. Alagoas aparece em último na lista, com mais de mil empregos fechados.

As atividades de Mato Grosso do Sul que mais contribuíram com a criação de novas vagas de trabalho em 2022 foram: Atividade de apoio à Produção Florestal, com 2,2 mil; Cultivo de Soja, com 711; Cultivo de cana-de-açúcar, com 660; Cultivo de Eucalipto, com 643; e Criação de Bovinos para Corte, com 602 novas vagas.

*Com informações da FAMASUL