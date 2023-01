Empresa é multada por derramamento de etanol no solo

Policiais Militares Ambientais autuaram uma empresa transportadora, com sede em Dourados, por derramar de etanol, causando contaminação no solo às margens da BR 376, no município de Ivinhema, nas proximidades do Distrito de Vila Alice.

A PMA foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, em razão de um acidente com o tanque bitrem de uma carreta carregado com 59.000 litros de etanol, que se rompeu derramando aproximadamente 25 mil litros do produto perigoso.

O combustível escorreu pela vegetação à margem da rodovia contaminando o solo. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa no valor de R$ 25.000,00 contra a empresa, que foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada, apresentando os resultados à PMA. Os responsáveis também poderão responder por crime culposo de poluição. A pena é de seis meses a um ano de detenção.