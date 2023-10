Empresa espanhola assume administração do aeroporto de Campo Grande

O aeroporto de Campo Grande está sob nova direção. A Aena, uma empresa espanhola, assume a administração do aeroporto de Campo Grande nesta sexta-feira (13), até então o aeroporto da Capital era administrado pela Infraero.

Além da Capital a empresa assume também a administração das pistas de Corumbá e Ponta Porã. O contrato está firmado desde março, e a conceção é de 30 anos.

Segundo a empresa uma série de melhorias será feita no prazo 3 anos, incluindo aumento na capacidade de passageiros, expansão da pista para acomodar mais 11 aeronaves, além de melhorias nas áreas de check-in, embarque e desembarque.

Serão feitas também melhorias no sistema de luzes da pista, além de detalhes técnicos e práticos na rotina do aeroporto. Conforme a empresa as obras devem inicias em novembro, com conclusão prevista para junho de 2026. Segundo Santiago Yus, diretor presidente da Aena Brasil, as obras não devem parar as operações do aeroporto, que devem continuar em pleno funcionamento.



O grupo já opera aeroportos em países como a Inglaterra, México, colômbia e Jamaica. A Aena opera no Brasil desde 2020 e já soma sob sua administração 17 aeroportos, e com essa nova leva passa a comandar aeroportos em Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo com Congonhas e Minas Gerais. Possuindo assim, controle de 20% do tráfego aéreo nacional.