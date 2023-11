Empresa espanhola assume administração do aeroporto internacional de Corumbá

A Aena, maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, assumiu nesta sexta-feira (10) a administração do aeroporto internacional de Corumbá. O terminal é o quinto da nova rodada de concessões, que conta com 11 aeroportos e já teve investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais.

Em Mato Grosso do Sul, a Aena também administra os aeroportos de Campo Grande e de Ponta Porã.

O aeroporto de Corumbá foi o primeiro a ser construído na região Centro-Oeste do Brasil. Em 2019, último ano antes da pandemia, o terminal recebeu 27.795 passageiros. Em 2022, foram 36.942 passageiros. Até setembro deste ano, já passaram pelo terminal quase 20 mil passageiros.

Porta de entrada do Pantanal e próximo à Bolívia e ao Paraguai, o aeródromo de Corumbá deve receber melhorias, a fim de deixá-lo mais seguro, sustentável e confortável aos passageiros. A Aena planeja uma ampliação de cerca de 50% no terminal de passageiros, passando dos atuais 1.950 metros quadrados para 2.850 metros quadros.

Para aumentar a segurança, a empresa espanhola irá instalar um PAPI (Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão) em uma das cabeceiras, além de áreas de segurança de final de pista em ambas as cabeceiras. O pátio de aeronaves também receberá melhorias, tanto para aviação geral como para aviões comerciais, que passarão a ter quatro posições de estacionamento.

A nova administradora do aeroporto irá entregar, até dezembro, o anteprojeto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com os planos para a modernização do terminal. As obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

No Brasil, a Aena também opera os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Uberlândia (MG), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).