Empresa que promete investir mais de R$ 1 bilhão de reais em Sidrolândia está com vagas abertas

Uma das pioneiras na produção de etanol de milho no Brasil e já atuante em Mato Grosso do Sul, com unidade em Dourados, o grupo Inpasa vai ampliar seu trabalho no estado lançando nova unidade em Sidrolândia. O anúncio foi feito ainda no mês de julho gerando grande expectativa na geração de mais empregos e renda na região Centro-Oeste. A construção da indústria será em uma área na BR-060 nas proximidades da base da Polícia Rodoviário Federal (PRF), para isso a demanda de mão de obra será grande.

Esta semana, a casa do trabalhador iniciou a divulgação de mais de 80 vagas de trabalho para a Inpasa, por enquanto são 20 vagas para servente de obras; 20 vagas para Pedreiro; 20 vagas para Carpinteiro; 10 vagas para armadores; 10 para montadores e uma vaga para auxiliar administrativo Portador Com Deficiência (PCD). A empresa vai marcar uma data para promover entrevistas com os candidatos que devem comparecer a Casa do Trabalhador. Para concorrer às vagas, os candidatos devem comparecer pessoalmente à agência, localizada na Rua Santa Catarina, número 750, centro de Sidrolândia. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os candidatos devem estar munidos de documentos pessoais, como RG e CPF, além da Carteira de Trabalho. É recomendável que também levem um currículo atualizado, para facilitar o processo de seleção.

Geração de emprego na Inpasa - A previsão é que sejam gerados mais de dois mil empregos no período de obras, além de cerca de 400 novos postos de trabalho efetivos.

De acordo com a Inpasa, a unidade em Sidrolândia, além de transformar milho em etanol e seus coprodutos, deverá trabalhar com a transformação do sorgo em biocombustível, verticalizando ainda mais o mercado das commodities.