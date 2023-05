Empresa sul-mato-grossense é a primeira do país a implantar licença menstrual

No CBN Festas e Eventos deste sábado (13), Zé Marques conversou com a CEO da Digix - empresa no ramo de tecnologia há 22 anos -, Suely Almoas que falou sobre o pioneirismo nacional da empresa em implantar a licença menstrual.

A iniciativa permite que quem se sentir desconfortável, durante o período menstrual ou/e pré-menstrual tenha até dois dias de liberação das atividades.

Confira a coluna na íntegra: