Empresários de MS recebem palestra sobre Governança

Empresários, presidentes e dirigentes de Mato Grosso do Sul tiveram mais uma oportunidade de trocarem experiências e aprenderem sobre o setor comercial nesta terça-feira (9) no auditório da Sicoob Unique Br. O comitê é promovido quinzenalmente pela Fundação Dom Cabral (FDC), por meio da RS Gestão Empresarial, e desta vez contou com a palestra de Dalton Sardenberg, referência no tema de governança no país.

Durante o evento, com o tema 'Os impactos positivos da governança na perenidade dos negócios', os convidados puderam aprender mais sobre a continuidade da gestão. Alguns dos assuntos abordados pelo palestrante foram os pilares da longevidade nas empresas familiares e a adaptação nas cooperativas brasileiras.

Dalton Sardenberg, professor exclusivo da FDC e Phd em governança corporativa pela Universidade de Birmingham, salientou que o evento é uma oportunidade importante para discutir o tema com as organizações.

"O objetivo é focar em empresas de controle familiar, processo de tomada de decisão e sucessão, que é uma tematica muito relevante para a construção da longevidade das empresas familiares. E também é necessário falar da governança nas cooperativas, que são importantes dentro do nosso país, e como a gente cria uma maior representatividade entre os cooperados e associados", explicou o professor.

O Diretor da RS Gestão, associada da Fundação, Ricardo Salerno conta um pouco mais sobre o evento com os presidentes das empresas e parceiros da Fundação. "A troca de experiências é fundamental. Nesse comitê específico, o professor Dalton trouxe luz para muitas das questões que as famílias empresárias passam. Os desafios são grandes, mas existem boas práticas, metodologias que temos à disposição para poder trabalhar. Nós vamos sempre tentar trazer novas empresas para nos conhecer".

A sucessão de líderes foi o um dos conteúdos mais discutidos na palestra, e o empresário Mário Gazin contou que fez a sucessão em sua empresa familiar há anos atrás, com a ajuda da Dom Cabral.

"A Dom Cabral trabalha com a gente até hoje e eu aprendi com eles, desde 2002, que é necessário preparar a sucessão. Você não pode ficar velho para fazer a sucessão, você tem que fazer com a sua cabeça, enquanto você está bem, você é o dono do dinheiro e tem que fazer certinho. E quando você pega alguém que já é da empresa, a sucessão fica muito mais rápida", afirmou.

Para o diretor de negócios da Sicoob Uniquie Br, Marco Mazzaro, os resultados dos eventos de aprendizagem são sempre positivos. "A gente sai daqui com novos entendimentos sobre o mundo e a gente também se relaciona. Então é um grande ganho para todos os empresários, todos eles têm uma boa ressonância no meio empresarial, como tudo que a gente faz aqui dentro da cooperativa".