Empresários e colaboradores do varejo podem participar de treinamento na capital

As inscrições para os treinamentos para empresários e colaboradores do varejo estão abertas. Quem quiser participar é só acessar o link clicando aqui e fazer a inscrição on-line. Quem preferir também pode ir até o Shopping Central Shopping e fazer a inscrição presencial com a administração do espaço.

Os treinamentos objetivam preparar quem trabalha com vendas a vendar mais. Nas palestras os participantes vão aprender dicas e gatilhos para fisgar de vez os clientes e dar aquela alavancada nas metas. E não há momento melhor para isso, já segundo levantamento feito pela Trigg a expectativa para as vendas do comércio no segundo segundo semestre de 2023 são positivas.

Mais otimistas, 71% dos brasileiros devem gastar mais neste semestre que no anterior. As datas que o consumidor pretende gastar mais são o Dia das Crianças, a Black Friday e, por último, o Natal.

Na quarta-feira (06) acontece o primeiro treinamento de setembro, com o tema “Melhore sua Vitrine e Conquiste mais Clientes” com a designer da cultura maker Jane Arguello. Na semana seguinte (13) será a vez do master coach Marco Polo falar sobre “O Poder da Autorresponsabilidade”. No dia 20 de setembro o coach motivacional Marcelo Sensacional traz dicas preciosas em “Vendas Inteligentes, Clientes Fidelizados”. O último treinamento deste mês será no dia 27 de setembro com o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, o tema “Vendendo e Encantando Pessoas”.

Os cursos e palestras acontecem todas às quartas-feiras, às 8h30 e às 14 horas, na Sala de Treinamento instalada no Shopping Pátio Central – Rua Mal. Rondon, 1380, Centro.

Acompanhe o calendário de setembro:

- 06/09: Melhore sua Vitrine e Conquiste mais Clientes, com a designer da cultura maker Jane Arguello

- 13/09: O Poder da Autorresponsabilidade, com o master coach Marco Polo

- 20/09: Vendas Inteligentes, Clientes Fidelizados, com o coach motivacional Marcelo Sensacional

- 27/09: Vendendo e Encantando Pessoas, com o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio Adelaido Vila

*Com informações da equipe de comunicação da PMCG