Empresários exigem detalhamento da proposta de Reforma Tributária

"É como assinar um cheque em branco para o governo", desabafou o representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) ao comentar sobre as discussões da Reforma Tributária na Câmara Federal. Roberto Oshiro, primeiro secretário da ACICG, defende o detalhamento das propostas no texto em tramitação no legislativo e mais debates sobre o tema.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (14), Oshiro explicou porque os empresários estão temerosos sobre as propostas de mudanças previstas na Reforma Tributária a partir das Propostas de Emendas à Constituição (PECs) 45 e 110.

Para representantes dos setores comercial e industrial, que vêm acompanhando de perto o processo em Brasília, o texto proposto não deixa claro o real impacto que essa nova proposta de alteração das leis tributárias terá para os contribuintes e prevê impactos negativos na economia.

Uma das saídas apontadas seria a elaboração de emendas a um outro texto em tramitação no Senado, a da PEC 46, que traria uma junção das propostas apresentadas na Câmara Federal e que também precisa ser aperfeiçoado.

Acompanhe os detalhes na íntegra da entrevista: