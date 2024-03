Há 4 anos, o “Selo Social Empresa Amiga da Mulher” premia práticas inovadoras na gestão de políticas públicas voltadas para as mulheres, desenvolvidas por empresas da iniciativa privada. A entrega é feita durante o Encontro Estadual dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, que este ano foi realizado nesta quinta-feira (14) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Ao todo são 55 Organismos em todo Mato Grosso do Sul e neste ano 6 empresas foram premiadas com o Selo. Para receberem a gratificação, as empresas precisam ter projetos que incentivem a contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, buscando a igualdade de gênero no quadro de pessoas, além de estimular o combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo e promover a igualdade salarial entre gêneros, contribuindo para a redução de desigualdades.

Continue Lendo...

A titular da Subsecretaria da Mulher no estado, Manuela Nicodemos Bailosa, explica que o objetivo principal do Selo é reconhecer as boas práticas das empresas e instituições que pensam nas mulheres como parte do seu quadro de colaboradores. "Esse é um processo que incentiva mais empresas a promoverem esse tipo de atitude empresarial buscando igualdade de gênero", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das empresas premiadas é a Startup de tecnologia Digix, que possui cerca de 500 colaboradoras com um quadro de liderança majoritariamente feminino, e há pouco mais de um ano implantou a Licença Menstrual, na qual as colaboradoras têm direito a dois dias de afastamento sem a necessidade de apresentar atestado médico. Durante o primeiro ano do projeto, foram concedidos 720 dias de licença. A CEO da Startup, Suely Almoas, afirma que é essencial as empresas "estarem olhando não só para as mulheres, mas para seu quadro de pessoas como um todo e quais benefícios é possível oferecer para os colaboradores".

Outra empresa que também recebeu o selo foi o Shopping Campo Grande com o projeto Outubro Rosa, em parceria com a Uniderp, onde professoras do curso de enfermagem foram informar sobre o câncer de mama e de colo de útero. A analista e gerente de performance, Mauriene Moura, comenta que a troca de experiências foi essencial para o projeto ter sucesso. "É uma informação séria de professoras, de uma instituição renomada. Durante as palestras, as mulheres que já vivenciaram um tipo de câncer se identificaram, então não ficou muito no teórico, tornando uma troca bem importante", afirma.

A entrega do selo é feita todos os anos desde 2019 e a expectativa da subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres é que os Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres cheguem a todos os municípios do estado. A coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Adrielly Fernandes, atua no interior do estado, em Naviraí, e fala sobre a importância da integração das prefeituras. "É essencial ter organismos de amparo, tendo em vista o número de violência contra mulher no estado", enfatiza.