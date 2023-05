Empresas e produtores podem obter o selo verde de sustentabilidade

Nas prateleiras dos supermercados, o selo com a folha verde tornou-se um indicativo de confiança para os consumidores preocupados com a saúde e a preservação do meio ambiente. Esse símbolo representa que o produto é mais saudável, produzido sem agredir o meio ambiente, livre de agrotóxicos e insumos transgênicos.

A Nutri Pães, localizada em Campo Grande, foi a primeira empresa do Estado a obter o selo por meio da consultoria do Instituto Senai de Tecnologia (IST), localizado em Dourados, que atua nas áreas de alimentos, bebidas e sementes. Os pães produzidos pela iniciativa estão conquistandoo mercado nacional além das fronteiras de Mato Grosso do Sul.

O processo de certificação é rigoroso, pois requer atenção às condições de produção e envolve um extenso processo documental e técnico. A certificação orgânica está alinhada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e é credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que garante por escrito que o produto, processo ou serviço atende às normas e práticas de produção orgânica.

A coordenadora do Instituto Senai, Maria Carolina Silva, destaca as diferenças de um produtor comprometido com a sustentabilidade, ressaltando a importância de atender aos requisitos de certificação e o impacto positivo que isso traz para a imagem da empresa e a confiança do consumidor.

“A principal vantagem é a entrada no mercado de alimentos que buscam compactuar com a sustentabilidade do meio ambiente. É uma tendência de consumo adotada atualmente por diversos setores, inclusive o de alimentos”, afirma a coordenadora.

Além disso, o Governo do Estado, em parceria com o Sebrae e a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores Orgânicos e Agroecológicos (Asulpoa), tem incentivado o processo de certificação orgânica com apoio financeiro nos processos de consultoria e obtenção de certificação. Além da empresa a Nutri Pães, 8 agricutores foram contemplados pelo projeto estadual.

Os empresários interessados em contratar o serviço para certificação de orgânicos do IST Alimentos, Bebidas e Sementes pode entrar em contato pelo número (67) 3425-5090 e via email, atendimentolabalimentos@ms.senai.br.

*Com informações de Fiems