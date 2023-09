Emutec é amanhã e fala sobre mulheres na tecnologia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), realiza nesta quarta-feira (27), o 6° Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação (Emutec). O evento é aberto ao público e a inscrição pode ser feita pelo Sympla.

O encontro tem como missão central fomentar a valorização do papel e participação feminina no mercado da Tecnologia da Informação (TI). Neste evento, o foco serão os desafios de trabalho para as mulheres no mercado de TI, cases de sucesso e as oportunidades que Campo Grande oferece aos munícipes, bem como os serviços e atuação por meio do parque tecnológico.

Encontro será no auditório do CREA, localizado na rua Sebastião Taveira, 268 – Bairro São Francisco, a partir das 7h30.

Confira a programação do 6º EMUTEC:

Matutino

(08h40) – Abertura com prefeita Adriane Lopes

(09h10) – Parque Tecnológico – Catiana Sabadin – Sugepe

(09h50) – Aprendizagem incremental – Edilene Veneruchi – Insted

(10h35) – O Desafio para a saúde mental das mulheres na contemporaneidade – Márcia Paulino – SEMU

Vespertino

(13h10) – Histórico do EMUTEC – Vanessa Cosme – Agetec

(13h45) – Da antiguidade à Inovação: Evolução das linguagens de programação e a Fábrica de Software – Enilda Cáceres – SENAC Hub Academy

(14h20) – Carreira e tecnologia: o uso da IA no dia a dia – Patrícia Azevedo – IFMS

(15h30) – Sistema ÍRIS – Patrícia Gomes – Agetec

(16h05) – Como transformar o seu dia – Érica Ulirich e Priscila Santana- Agetec e Grupo Pereira

Oficina

(14h) – Planejamento Estratégico: Conhecendo meus valores pessoais e como utilizá-los para meu desenvolvimento pessoal e profissional – Nátalia Oliveira da Vitória Humana Sistemas. A oficina ocorrerá em paralelo as palestras, sendo realizada em um espaço reservado para a atividade.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande