Encenação da Paixão de Cristo terá participação de 70 artistas

A Paixão de Cristo será encenada nesta sexta-feira (29) em Campo Grande por um grupo de 70 artistas, dirigidos pelo professor Beto Figueiredo. A peça, que conta o calvário de Jesus Cristo descrito na Bíblia Sagrada, será contada em dois grandes palcos e uma passarela.

Segundo o diretor, na apresentação de hoje serão encenadas todas as estações e o público vai se surpreender com a inserção de duas passagens da vida de Jesus. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, ele e o ator Thiago Medina - que vai interpretar Jesus Cristo - falaram sobre a emoção do trabalho e deram detalhes dos bastidores.

A encenação será nesta sexta-feira (29), às 19h30, na Cidade da Páscoa, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

