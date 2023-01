Encerra hoje o período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino

A primeira etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul se encerra hoje. Ao todo, 240 mil vagas foram abertas para estudantes interessados em continuar ou ingressar na Rede Estadual de Ensino.

De acordo com o Calendário da Matrícula Digital, todos os interessados que realizarem o preenchimento dos dados dentro do prazo estipulado terão os nomes publicados na primeira lista de designação, que será divulgada no domingo (8), no portal da Matrícula Digital.

Por lá é possível consultar também consultar também as ofertas disponíveis em cada escola da Rede Estadual de Ensino, como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino em Tempo Integral e Educação Profissional.

Para quem optar pelo atendimento presencial, é necessário seguir até a sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O atendimento presencial também pode ser realizado nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a equipe da Central pelo número (67) 3314-1212.