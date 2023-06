Encontro de Carros Antigos movimentou Aquidauana neste final de semana

O tradicional Encontro de Relíquias de Aquidauana foi realizado neste último final de semana, na avenida Pantaneta o encontro foi palco de outros grandes eventos culturais na cidade que fica a 140 quilômetros de Campo Grande.

Em sua sétima edição, além da exposição de veículos antigos, houveram também shows musicais e de manobras com motocicletas, tatuadores, praça de alimentação, entre outros. Foram três dias de confraternizações organizadas pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Acompanhe os detalhes na coluna CBN Motors desta terça-feira (13):