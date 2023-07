Encontro de economistas aponta MS como exemplo de sucesso em diversas temáticas

Termina nesta sexta-feira (07), a 13ª edição do Encontro dos Economistas da Região Centro-Oeste (Eneoeste), em Goiás. O encontro que começou ontem, tem como objetivo debater a utilização da inovação e tecnologia na promoção do desenvolvimento econômico sustentável.

O colunista da CBN CG, Hudson Garcia, que participa do evento, relatou que entre os assuntos mais discutidos está a Reforma Tributária. O texto foi aprovado nesta quinta-feira (06) na Câmara dos Deputados em Brasília. Para o economista, a pauta é fundamental para a regularização tributária nacional.

Já como consequência da implantação do novo marco fiscal, estão as mudanças nas regras de Imposto de Renda, para o segundo semestre, e a exigência dos estados de desenvolverem suas vocações econômicas.

“Trazendo a luz para a própria discussão, os estados terão que desenvolver aquilo que chamamos de Branding [...] ou vocações econômicas para que eles possam reter, ou atrair novos investimentos em empresas que vão investir em mão de obra ou matéria-prima do estado”.

Neste sentido, entre as inovações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul estão a silvicultura e os grãos, que podem gerar produtos de valor agregado para o estado, segundo Garcia. Citado como 'case' de sucesso em diversas áreas, também participa do evento o Secretário-Adjunto de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semadesc), Ricardo Senna.