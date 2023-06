Encontro de Relíquias de Aquidauana é convite para esticar o feriado na região

O tradicional Encontro de Relíquias de Aquidauana será realizado a partir desta sexta-feira (9), na avenida Pantaneta, palco de outros grandes eventos culturais realizados na cidade que fica a 140 quilômetros de Campo Grande.

O evento está na sétima edição e, além da exposição de veículos antigos, haverá também shows musicais e de manobras com motocicletas, tatuadores, praça de alimentação, entre outros. Serão três dias de confraternização organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

A dica do colunista da Rádio CBN Campo Grande, Paulo Cruz, é aproveitar o feriado prolongado para visitar os distritos de Piraputanga e Camisão, passando pela estrada Ecológica para curtir a natureza e saborear pratos regionais.

Acompanhe os detalhes na coluna CBN Motors desta quinta-feira (8):