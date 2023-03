Encontro discutiu o desenvolvimento da publicidade e da comunicação em MS

O presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), Luiz Lara, promoveu um encontro nesta quinta-feira (16) com publicitários e profissionais da comunicação para falar sobre o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul. No auditrório do Bioparque Pantanal, Luiz Lara contou ao público novidades do mercado brasileiro e também a modernização das entidades do setor da publicidade.

O palestrante, que também é publicitário e atua em várias organizações do terceiro setor, deixou claro que é sempre necessário discutir os caminhos da profissão para garantir o pleno desenvolvimento da categoria e falou sobre o potencial do estado para continuar crescendo.

"Foi muito importante estar aqui em Campo Grande, reunido com os líderes das agências de publicidade, dos veículos de comunicação. Nós do Cenp temos 35 agências credenciadas em MS e é fundamental preservar a qualidade dessas agências, porque elas alimentam o sistema local, nas emissoras e meios de comunicação da região [...] Eu vejo Mato Grosso do Sul cada vez mais pujante na economia e a publicidade nesse estado pode crescer ainda mais para acompanhar essa evolução. Para isso é necessário acreditar na força da criatividade, das grandes ideias, e fazer acontecer campanhas nas TVs e rádios locais, porque se você pode acompanhar notícias comcredibilidade nesses veículos, é porque a publicidade tem um papel fundamental", afirma Luiz.

Entre os representantes de agências, clientes e veículos presentes no local, o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão de Mato Grosso do Sul (Aerms), Antônio Alves, sugeriu uma reflexão durante o evento, para pensar na situação atual e no desenvolvimento da comunicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O importante é a gente tornar as profissões, como a do jornalista e do publicitário, cada vez mais interessantes e, para isso, o Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda) está aqui fazendo um trabalho importante de valorizar as agências e os veículos, para que possam pagar salários maiores com o tempo para que a qualidade de vida dos profissionais da categoria melhore [...] E no mercado publicitário, tanto quanto no jornalístico, a gente em Mato Grosso do Sul é referência. Temos publicitários que são premiados no mundo todo e jornalistas de muita qualidade, a gente exporta jornalistas pro Brasil e pro mundo", explica Alves.

O empresário Francisco Maia também esteve no encontro e contou o que achou da palestra. "Foi muito bom. É muito importante que tenha mais estudantes e profissionais em eventos como esse, que as pessoas participem mesmo, porque a gente só cresce ouvindo quem sabe e absorvendo conhecimento. Hoje estivemos aqui no meio de craques que contribuíram e têm muito a contribuir para a publicidade nacional".

O evento também contou com a presença do presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), Daniel Queiroz, e do vice-presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), Dudu Godoy.