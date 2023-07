Encontro Regional de Profissionais de Administração do Centro-Oeste destaca o empreendedorismo em MS

Acontece nos dias 9 e 10 de agosto o Encontro Regional de Profissionais de Administração (ERPA – Centro-Oeste), na cidade de Bonito. O evento inicia com o Encontro Regional de Administração e Perícia Judicial da Região Centro-Oeste, no dia 9 de agosto às 14h, e após, às 19h, haverá palestra do Governador Eduardo Riedel. Toda a programação é gratuita e a inscrição pode ser feita pelo link.

O ERPA – Centro-Oeste tem como tema Desenvolvimento Sustentável: Turismo, Agronegócio, Rota de Integração Latino-Americana e Estado Carbono Neutro. O Encontro reunirá especialistas, líderes empresariais, acadêmicos e profissionais de destaque para discutir perspectivas e desafios da sustentabilidade nas áreas estratégicas da região.

Nomes importantes estarão presentes no evento, como: o Governador Eduardo Riedel, que fará a palestra magna de abertura, o Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Ricardo Senna, o Diretor-Presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino e Tecnologia de MS), Márcio de Araújo Pereira, a Reitora do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Dra. Elaine Borges Monteiro Cassiano, entre diversos outros.

“O CRA-MS procurou reunir um time de especialistas nas áreas de discussão propostas para o ERPA Centro Oeste com o intuito de construir um ambiente integrado entre as oportunidades de negócio, as políticas públicas e os atuais desafios de gestão existentes no mercado local e regional. A participação de autoridades políticas e técnicas de destaque contribuem para um debate amplo, com a formação e multiplicação de conhecimentos e expertises importantes para os profissionais de administração se apropriarem e se prepararem para ocupar posições estratégicas na iniciativa privada e no setor público, com o objetivo de planejar, coordenar e executar as transformações necessárias nas áreas que tangenciam a temática do evento", explica o presidente do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, Adm. Marcelo Gomes Soares.

O ERPA – Centro-Oeste fomentará o debate sobre práticas sustentáveis e inovadoras nos setores que são temas desta edição. Ele será uma ótima oportunidade para compartilhar conhecimentos, experiências e soluções em prol de um desenvolvimento econômico e equilibrado, respeitando a conservação do meio ambiente.

*Com informações Assessoria CRA-MS