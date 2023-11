Encurralados por rivais competitivos

Todas as eleições municipais são termômetro para as lideranças com planos de conquistar o Governo do Estado. Mas em Mato Grosso do Sul terá um cenário diferente, porque as atenções estarão voltadas para a disputa pelas duas vagas no Senado. O curioso é que nenhum dos dois senadores têm vinculos com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e, por isso, enfrentarão fortes concorrentes em 2026.

Os dois estão órfãos. Nelsinho Trad (PSD) foi eleito em 2018 na chapa do então governador Reinaldo Azambuja, enquanto a Soraya Thronicke (hoje Podemos), uma desconhecida da política, conquistou vaga no Senado empurrada pela onda bolsonarista e sem vínculo a candidatos a governador.

Nelsinho ainda não sabe se contará com apoio do PSDB em 2026 e Soraya deve perder o voto de grande parte dos bolsonaristas. Ela rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi uma das responsáveis pela ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o tornou inelegível. Tudo indica, então, que os dois vão ter de correr sozinhos para garantir a reeleição.

Isto porque um dos rivais será o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele está trabalhando para o seu partido eleger mais de 50 prefeitos dos 79 municípios, que serão a base da sua candidatura a senador e da reeleição de Eduardo Riedel. Nelsinho poderia ser a segunda opção numa aliança com o PSDB.

Mas não é essa a tendência no cenário de hoje, porque já há conversa adiantada de Azambuja e Riedel com o PT para apoio à candidatura do deputado federal Vander Loubet ao Senado. Se isso acontecer, fecha as portas para entrada de Nelsinho.

O senador do PSD até tem uma base eleitoral em Campo Grande, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos. Mas ele dependerá muito do voto dos eleitores do interior para permanecer em Brasília. Já a Soraya precisa construir uma base com as eleições municipais para suprir o voto dos bolsonaristas.

