Endividados do Auxílio Brasil serão atendidos no Desenrola Brasil

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta semana que o Governo Federal terá atenção especial às pessoas que se endividaram em função do Empréstimo Consignado oferecido pelo Auxílio Brasil em 2022. A estimativa é de que sejam 3,5 milhões de pessoas, que contrataram um total de R$ 9,5 bilhões.

De acordo com o ministro, o Governo Federal deve incluir os casos dessas famílias no projeto Desenrola Brasil, proposta voltada para cuidar de cerca de 80 milhões de pessoas em situação de inadimplência no Brasil.

O nosso colunista do CBN Finanças, Hudson Garcia, comentou sobre o assunto nesta sexta-feira (06). Confira a coluna na íntegra:

*Texto com informações do Governo Federal