Endoscopia de coluna reduz pela metade tempo de recuperação de paciente

Responsável pela sustentação do corpo humano, a coluna, muitas vezes é impactada por diversos problemas. Hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, lombalgia, artrose na coluna ou osteoporose e por aí vai. Para ajudar no tratamento, cada vez mais, a tecnologia tem sido utilizada. Um exemplo disso é a Endoscopia de Coluna.

Segundo o ortopedista Ricardo Miranda, do Centro de Tratamento de Coluna de MS (CTC/MS), a técnica além de ser menos invasiva ainda contribui para diminuir o tempo de recuperação do paciente. Para disseminar a técnica entre os profissionais da saúde será realizada em abril, a Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna de MS.

As inscrições são gratuitas podem ser realizadas pelo portal do Sympla. As vagas são limitadas e obrigatórias. Cada ingresso é individual e intransferível, assegurando uma experiência exclusiva e personalizada aos participantes.

O evento será no dia 12 de abril, durante todo o dia, no Auditório de Eventos do Hotel Deville Prime. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9353-0839. Acompanhe a entrevista.