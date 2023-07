Energisa abre vagas para programa de estágio e jovem aprendiz

A concessionária de energia elétrica Energisa está com vagas abertas para o programa de estágio e jovem aprendiz, em Campo Grande. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, superior e técnico.

Entre as áreas de estágio oferecidas estão: Área Técnica, Planejamento Orçamentário, Recursos Humanos e Serviços Comerciais.

De acordo com a analista de RH da Energisa MS, Evelyn Thomas, “o programa de estágio, é a chance do estudante trilhar uma carreira em uma empresa sólida e em constante crescimento e com grandes oportunidades”.

O processo de seleção é realizado em quatro etapas: divulgação, triagem dos perfis, avaliação do gestor e admissão.

O programa de estágio tem duração de até dois anos e os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Para saber mais sobre o programa e detalhes das vagas disponíveis, basta clicar aqui.

JOVEM APRENDIZ

Para o Programa Jovem Aprendiz, a Energisa disponibiliza 25 vagas, em Campo Grande. Para participar do processo seletivo, é necessário ter de 18 a 21 anos, ensino médio completo, título de eleitor, reservista (para o público masculino) e disponibilidade de trabalho em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Os selecionados participarão do Programa de Aprendizagem Industrial ofertado pelo Senai. A carga horária é de 8 horas diárias, sendo 4 horas práticas na Energisa e as outras 4 horas de teoria no Senai. Ao fim da capacitação, todos recebem certificado correspondente ao curso realizado.

Os jovens aprendizes terão, além do salário, vale-transporte, ticket alimentação e seguro de vida.

As inscrições estão abertas até o dia 06 de agosto e podem ser feitas através deste link.