Energisa e Agems levam serviços e orientações em ação social no bairro Aero Rancho 

A Energisa Mato Grosso do Sul, em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), está presente na Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho 3, em Campo Grande, neste sábado (1º), para levar serviços e orientações aos moradores. A ação social começou às 8h e vai até às 16h com as seguintes atividades: inscrição na Tarifa Social de Energia, no Programa Conta de Luz Zero; e dicas de combate ao desperdício de energia.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um projeto social que dá descontos na conta de luz para quem atende os pré-requisitos do programa federal. Pela regulamentação do benefício, clientes que conseguem até 30 kWh/mês têm 65% de desconto. Acima de 30kWh/mês até 100 kWh/mês tem 40% de desconto. Aqueles que consomem acima de 100 kWh/mês de consumo até 220 kWh/mês de consumo têm 10% de desconto.

Têm direito ao benefício famílias inscritas em qualquer programa social do governo federal com renda familiar, por pessoa, de até R$ 500. Se encaixa nesse critério, por exemplo, uma família formada por um casal e dois filhos, em que o pai e a mãe ganham um salário-mínimo cada.

SERVIÇO

Energia Social Agems

Local: Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho 3 – Arena Buraco (Rua Independente, 950)

Data: 1º/07/2023, sábado, até às 16h