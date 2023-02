Energisa está com diversas vagas abertas em Mato Grosso do Sul

A Energisa Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz, com oportunidades para jovens de Campo Grande, Dourados e Jardim. Na Capital, também há vagas para o cargo de assistente administrativo.

Para participar da seleção do Jovem Aprendiz, é necessário ter ensino médio completo, possuir reservista (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos), título de eleitor e disponibilidade em horário comercial, de segunda a sexta-feira, período integral.

Os selecionados vão participar do curso de Programa de Aprendizagem Industrial em Processos Administrativos, no Senai. A jornada é de 8 horas diárias, sendo 4 horas de prática na Energisa e 4 horas de teoria no Senai.

A previsão é que as aulas iniciem no mês de março. Os jovens aprendizes, além do salário, têm como benefícios vale-transporte, ticket de alimentação e seguro de vida. Ao fim do curso, os participantes recebem certificado de assistente de produção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 20 anos, Luana Fernanda está há quase um ano na Energisa, como Jovem Aprendiz. Ela define a experiência como “enriquecedora”. “É uma experiência que está trazendo muitos ensinamentos. Aprendi a rotina de uma secretária-executiva e tive diversos aprendizados neste período, como o atendimento ao cliente, por exemplo”, afirma.

Banco de Talentos

A concessionária de energia elétrica também está com o Banco de Talentos aberto para os cargos de eletricista de distribuição, técnico de operação de sistema I, eletricista linha viva I e também para vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Como participar da seleção

Para participar das seleções de todas as vagas, basta entrar no site https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa, selecionar o estado (MS) e, depois, clicar na vaga desejada. No fim da descrição da vaga, tem um ícone para enviar o currículo.