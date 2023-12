Energisa faz exposição de quadros centenários

"Acervo de Luz" é a nova exposição do Espaço Energia, que reúne trabalhos ímpares de artistas regionais do colecionador Naim Ibrahim. Empreendedor por vocação, apreciador da arte por paixão herdada da mãe, Naim se orgulha ao falar do acervo que já chega a 2.300 telas.

“São obras centenárias, inclusive, de artistas internacionais e nacionais. Telas premiadas, de artistas que saíram de Mato Grosso do Sul para expor na Europa, por exemplo”, conta.

A proposta da exposição é uma viagem pelo mundo de Humberto Espíndola, Ilton Silva, Kátia D’Angelo, Pat Helney, Ronaldo Autuori, Thétis Selingard, Tarsila do Amaral, entre outros artistas.

“Quando soube desse acervo expressivo do Naim, fiquei surpreso e fiz o convite para a exposição em nosso Espaço. É uma forma de levar cultura e conhecimento a um público diversificado”, diz o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

A exposição será aberta ao público a partir de quarta-feira (6/12), das 8h às 11h e 13h às 17h, no Espaço Energia, localizado na Avenida Afonso Pena, 3.901.