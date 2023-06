Energisa reforça medidas de segurança para a realização dos tradicionais "arraiás"

Festa junina, julina ou agostina. Seja qual for a época escolhida para o “arraiá”, o festejo requer certos cuidados para que ocorra da melhor forma possível, seja em casa, na escola ou na empresa. Pendurar bandeirinhas ou outros enfeites, iluminar ainda mais o espaço onde a festa será realizada e até mesmo soltar fogos de artifício requerem atenção redobrada em relação à rede elétrica, como explica o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa, Wagner Garcia Lima.

“Ao escolher os locais que ganharão a decoração temática é necessário estar atento aos pontos de energia. Os bocais de lâmpadas, por exemplo, jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios”, orienta Wagner.

Outros pontos de atenção:

Extensões e benjamins (conhecidos como “Ts”) - evite o uso permanente desses acessórios, especialmente em comemorações realizadas em casa, pois isso pode sobrecarregar uma única tomada e resultar em curto-circuito.

Manuseio de equipamentos eletroeletrônicos (aparelhos de som, freezers, geladeiras, entre outros) - nunca os manipule com o corpo molhado e sem utilizar calçados adequados.

Local adequado para decoração - ao decorar a frente de casa com bandeirinhas, por exemplo, é recomendado colocá-las longe de postes de energia. Além disso, é importante não amarrar fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas.

Enfeites de metais - não são aconselhados, caso queira fazer uso desses materiais, utilize adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia.

Fogueira - observe a distância da rede elétrica, uma vez que o fogo ou o calor em excesso podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia.

Fogos de artifício - a recomendação é manter distância de fios elétricos e evitar apontá-los na direção de postes e condutores de energia, para que não atinjam a rede elétrica e causem curtos-circuitos e faltas de energia na localidade.

Balões - a recomendação da Energisa é que sejam evitados, afinal, além de crime, a prática de soltar balões pode causar grandes acidentes, principalmente se caírem dentro de subestações ou sobre redes elétricas.

Ligação elétrica provisória – se houver necessidade de uma carga elétrica adequada ao espaço do evento, seja particular ou público, é preciso solicitar a ligação elétrica provisória à Energisa, a fim de evitar improvisações perigosas. Os clientes interessados no serviço devem solicitá-lo à concessionária com, pelo menos, 48h de antecedência. Ligações clandestinas, além de crime, oferecem alto risco e podem ser fatais.

Caso ocorra algum acidente e alguém for vítima de choque elétrico dentro da unidade consumidora, não se deve tentar tocar na pessoa que está recebendo a descarga. A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar para o telefone de emergência, o 193. Se o acidente for em via pública, além das orientações já mencionadas, é preciso acionar a concessionária pelo telefone 0800 722 7272 para que seja feito o desligamento da energia.

“Nossas equipes estão sempre de prontidão para atender todas as ocorrências, graves ou não. Mas, para nós, é muito mais importante estar próximo aos clientes, mostrando a importância de ações preventivas e seguras. Por isso, estamos sempre compartilhando informações sobre o assunto e nos colocando à disposição para solucionar qualquer demanda que envolva energia elétrica”, ressalta o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa.