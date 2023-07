Energiza substitui mais de 14 mil lâmpadas e 200 geladeiras no Estado

O projeto Nossa Energia, da Energisa substituiu 14.861 lâmpadas e 239 geladeiras nas ações sociais realizadas em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023.

De acordo com a Companhia de Energia, a troca de lâmpadas é uma maneira simples e acessível de melhorar a eficiência energética em residências, empresas e espaços públicos. Ao substituir as lâmpadas antigas por modelos de alta eficiência de LED, é possível reduzir significativamente o consumo de energia elétrica.

As lâmpadas de LED proporcionam uma economia de 50% em relação às fluorescentes compactas, e duram três vezes mais. Em relação às incandescentes, duram até 25 vezes mais. E, ainda, não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas.

Essa troca é possível para quem é cadastrado como baixa renda ou beneficiado com o Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, um projeto social que possibilita descontos de até 65% na conta de luz das famílias de baixa renda. Isso significa residir em bairros ou comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectado à rede de energia, estar adimplente com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

“O cliente precisa apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência, como uma conta recente de energia.Cada família poderá receber até seis lâmpadas novas”, explicou o especialista em eficiência energética da Energisa MS, Emerson Nantes Alves.

Além disso, o caminhão Nossa Energia percorreu municípios do estado levando informação de maneira lúdica e interativa sobre os riscos e perigos com a eletricidade e o uso adequado de energia, e visitou escolas públicas e particulares, instituições e ações itinerantes.

O Nossa Energia faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia por meio de boas práticas de consumo.