Enquete vai escolher novo nome para Cidade do Natal

Para melhor adequação do nome ao espaço de entretenimento, a Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quinta-feira (15) a votação da escolha do novo título da 'Cidade do Natal', nos altos da Avenida Afonso Pena.

O espaço que este ano recebeu eventos como 'Cidade da Páscoa' e 'Festival do 'Hamburguer' deve ganhar novo nome até agosto, quando Campo Grande comemora aniverário. O objetivo é ampliar o calendário de agendas no ambiente com outras programações.

Ao todo são três nomes na disputa. A população poderá escolher entre “Espaço CG de Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura – Afonso Pena” e “Espaço Municipal de Cultura – Vila Morena”.

A votação segue aberta até o dia 20 de julho. Aqui você encontra o link da votação.