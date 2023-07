Ensino bilíngue é diferencial nas escolas do Sesc

O ensino do inglês desde a educação infantil e de forma natural. Este é um dos diferenciais das Escolas do Sesc em Mato Grosso do Sul. O assunto foi destaque na edição desta quarta-feira (12) do Jornal CBN Campo Grande.

Durante a entrevista, a gerente da Escola do Sesc Horto, Marlucy Rodrigues, reforçou que o ensino bilíngue ocorre também por meio de atividades lúdicas e que são realizadas seis aulas de língua portuguesa e a mesma quantidade de inglês.

Confira na íntegra: