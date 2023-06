Entenda como as dores podem piorar em dias frios

Com a chegada do inverno e das frentes frias, pode haver um aumento das dores de condições reumatológicas, devido às baixas temperaturas, principalmente para as condições de reumatismo, lesões por esforços repetitivos (LER), fibromialgia, entre outras enfermidades.

De acordo com o especialista em dor e presidente da Sociedade de Reumatologia de Mato Grosso do Sul, Marcelo Cruz, a influência do frio na dor crônica depende de cada paciente, podendo agravar os sintomas ou até mesmo provocar alívio. O médico reumatologista ressalta que a percepção de dor é subjetiva e influenciada por diversos fatores.

"Existem algumas teorias que podem ajudar a entender como o frio afeta a dor. Uma delas é a teoria de receptores térmicos, de acordo com ela, o frio pode estimular esse receptor de temperatura na pele, que envia um sinal ao Sistema Nervoso Central, competindo com sinais de dor, induzindo a percepção de dor. Além disso, existe a possibilidade de vasoconstrição, diminuição de circulação sanguínea, e isso pode afetar a dor", explica o especialista.

Marcelo Cruz ainda afirma que as contrações musculares que o corpo faz para se aquecer no frio também influenciam nas dores. Pacientes com cicatrizes de cirurgias, fraturas já curadas ou em membros com lesões também sofrem com a chegada do inverno.

"É considerada uma forma de sensibilidade. Vários estudos relacionam às alterações nos receptores térmicos, principalmente nas cicatrizes, que são uma destruição da pele normal e, com isso, as terminações dolorosas se tornam incapazes, hiper suscetíveis ou alteradas na sua recepção. A mudança de pressão atmosférica, umidade e fatores climáticos podem desempenhar um papel na sensibilidade", afirma.

Dicas

Entre os especialistas que os pacientes podem procurar para tratamento de dores, estão o reumatologista e o ortopedista, que vão indicar os melhores remédios e procedimento para cada caso. Segundo Marcelo Cruz, existem algumas recomendações para aliviar os sintomas: