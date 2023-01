Entenda como superar o endividamento rural

Na atividade agrícola muitas vezes o produtor rural, diante de uma queda na receita, acaba se endividando. Situação nem sempre atribuída a falhas na gestão, mas também em razão dos riscos do próprio empreendimento, como questões climáticas, ataques de pragas e outros problemas externos com as oscilações do mercado de commodities.

E é justamente sobre as dívidas agrícolas que conversamos com a advogada Samária Zagretti, do Escritório Lima e Pêgolo Advogados Associados, no CBN Explicando Direito desta quinta-feira (12). Assista a entrevista completa: