Entidades esportivas de MS receberão R$ 7 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), lançará na próxima quarta-feira (3) um edital de chamamento público que vai investir R$ 7 milhões em sete frentes do esporte no estado.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, comentou que o objetivo é é selecionar projetos esportivos e os subsidiar a fim de atender às diversas manifestações esportivas presentes em Mato Grosso do Sul.

"Esses R$ 7 milhões serão direcionados para quem realmente faz esporte, para quem está na ponta. para quem ajuda a fazer o esporte, quem ajuda a tirar as crianças das ruas e dão a oportunidade pra elas", afirmou Herculano.

O recurso visa contemplar sete categorias diferentes: esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infanto-juvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas.

Para participar, as entidades interessadas devem estar em conformidade com as leis e normas vigentes, ter um estatuto atualizado e CNPJ.

O diretor-presidente da Fundesporte ressaltou os benefícios do esporte para a população. "Quando você investe no esporte, você ajuda também na questão da segurança pública, na educação, na assistência social, na saúde. Então, o esporte consegue ter uma transversalidade em todas essas áreas", comentou.

Confira a entrevista na íntegra: