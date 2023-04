Entrega de pontes que custaram R$9,1 milhões é prorrogada em seis meses

O termo aditivo para a prorrogação do contrato de construção de duas pontes em Corumbá foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (17).

Inicialmente o contrato era vigente até 30 de março, com o custo de R$7,4 milhões. Com o aditivo de prorrogação, o contrato fica vigente até 25 de setembro.

A licitação prevê a construção de uma ponte na vazão da Margarida de 59,2 metros de comprimento e 10 metros de largura, e outra ponte no Córrego Mutum, também com 10 metros de largura e 83,8 metros de extensão. A empresa vencedora do processo licitatório foi a Engr Engenharia e Consultoria Ltda.

Em outubro de 2022 o valor do contrato aumento foi aditivado chegando aos R$ 9,1 milhões. Pontes feitas de concreto toleram mais peso e aceitam cargas mais pesadas. Além de dar mais segurança ao tráfego de veículos na área rural, elas levam logística e competitividade às atividades do agronegócio, facilitando o escoamento da produção.