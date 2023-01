"Entregar políticas públicas melhores com menos recursos" é meta da Controladoria-Geral do Estado

Nesta segunda-feira (23) o controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, participou ao vivo do Jornal CBN Campo Grande para falar sobre as mudanças no Sistema de Controle Interno do Governo de Mato Grosso do Sul que vão proporcionar maior eficiência, integridade e transparência ao serviço prestado à população.

Carlos Girão é funcionário de carreira da Controladoria Geral da União (CGU) e permanece no governo de MS para dar continuidade ao projeto iniciado na gestão anterior, quando o atual governador Eduardo Riedel (PSDB) atuava na gestão como secretário de Estado.

Assista abaixo a entrevista na íntegra: