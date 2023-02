Entregas avançam e escolas da Rede Estadual já se preparam para início do Calendário 2023

O mês de fevereiro representa um importante marco temporal para as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), com a proximidade do início das aulas. Neste período, a preparação das escolas – iniciada ainda em janeiro – ganha força e avança para que tudo esteja pronto para o retorno dos estudantes em mais um Ano Letivo.

Em 2023, as escolas recebem os alunos a partir do dia 23 de fevereiro, após o feriado de Carnaval. Para esse retorno, os preparativos vão desde a montagem das turmas, com a lotação dos professores, passando pela organização dos espaços e chegando até a entrega dos kits e uniformes escolares, que avançaram nas últimas semanas.

“São 486 mil uniformes e 193 mil kits escolares que já estarão à disposição dos nossos estudantes nos primeiros dias da Volta às Aulas, com um investimento total de R$ 20,3 milhões por parte do Governo do Estado. Estamos trabalhando desde o início de janeiro com a logística de entrega de todos esses materiais para as 348 unidades de ensino da Rede que farão a distribuição dos itens para os alunos a partir do dia 23”, explicou o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

Parte dos preparativos envolve o período conhecido como Jornada Formativa, válido para todos os profissionais da Rede Estadual de Ensino, que ocorre entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A ação, realizada nas escolas, faz parte do Calendário da REE e prevê uma semana de formações para professores, coordenadores, gestores e servidores administrativos. Ao todo, cerca de 25 mil profissionais estarão envolvidos.

A rotina é realidade na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, localizada em Campo Grande. A unidade trabalha com a oferta do Ensino em Tempo Integral já conta com todos os materiais que serão entregues a partir do dia 23 deste mês.

“O momento é de preparação para o início do Ano Letivo. Estamos em reunião com a equipe gestora e com os grupos dos jovens acolhedores, responsáveis por 'receber' os nossos alunos, professores, servidores administrativos e familiares. Nessa semana realizamos a lotação dos professores e já recebemos os kits e uniformes, bem como a reposição dos livros didáticos. A equipe de limpeza também está nos preparativos, organizando todas as salas para a recepção dos nossos estudantes. Estaremos prontos e de braços abertos para recebe-los no dia 23 de fevereiro”, disse o diretor da escola, professor Márcio Beretta Cossato.

Kits e uniformes

Faltando menos de 20 dias para o retorno dos estudantes, a distribuição dos materiais escolares é uma das prioridades. Ao todo, são 193 mil kits, resultado de um investimento de R$ 8,9 milhões pelo Governo do Estado. Divididos em três tipos, eles foram pensados de acordo com as necessidades de cada grupo de estudantes atendidos pela Rede Estadual: 1 – Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 2 – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); 3 – Ensino Médio.

Em linhas gerais, os três kits contam com cadernos tipo brochura, caderno de cartografia, lápis, lápis de cor (caixa), borrachas, apontadores, cola branca, tesoura e régua. Estudantes do grupo 1 receberão caderno de caligrafia e aqueles que fazem parte dos grupos 2 e 3 contarão com transferidores, esquadros e canetas esferográficas.

Entre os uniformes que serão entregues aos estudantes estão as camisetas e bermudas – um investimento de R$ 11,3 milhões. Foram adquiridas mais de 364 mil camisetas, visando a distribuição de duas para cada aluno dos Ensinos Fundamental e Médio da REE. Já as 90 mil bermudas serão destinadas somente para o Ensino Fundamental, sendo uma unidade para cada estudante.

*Com informações de Governo de Mato Grosso do Sul