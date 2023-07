Equilíbrio tecnológico e preservação ambiental são chaves para a construção das Cidades Inteligentes

Uma cidade capaz de atender as necessidades da população fazendo o melhor uso dos recursos naturais disponíveis. As Cidades Inteligentes, ou Smart City, ganham cada vez mais espaço no debate mundial devido a necessidade de sobrevivência racional da sociedade.

A necessidade de empreender neste ambiente, cada vez mais virtual, também é um espaço de oportunidade de negócio para os profissionais da tecnologia. Como é o caso dos jovens, Lucas Aguirre e Laisa Fernanda Pereira de Almeida, ambos engenheiros de controle de automação.

Individualmente eles desenvolvem, em Campo Grande, serviços de inteligência artificial com objetivo de reduzir custos, aprimorar o atendimento e aumentar a segurança nos ambientes sociais coletivos.