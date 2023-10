Equipes da capital conquistam títulos no Campeonato Estadual Sub-17 de Voleibol

Campo Grande sediou o Campeonato Estadual Sub-17 de Voleibol. A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei e a Associação Atlética Escolinha do Pezão, ambas da capital, ficaram com os títulos nos gêneros feminino e masculino, respectivamente.

A competição contou com a participação de 27 equipes, sendo 15 no feminino e 12 no masculino. A disputa foi organizada pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul) e contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

No feminino, o Campo Grande Vôlei venceu a Escola Sesi por 2 sets a 0 (parciais de 25×21 e 25×17). A equipe foi formada por Gabrielly Silva, Maria Ferreira, Gabrielly Gomes, Maria Oliveira, Heloisa, Maria Flor, Agatha, Ana Clara, Maria Helena, Bianca, Pietra, Ana Paniago. O técnico foi Samir Dalleh, com auxílio de João Vitor Nascimento.

Continue Lendo...

Na disputa do terceiro lugar, a Unitrês, de Três Lagoas, superou a Escolinha Pezão por 2 sets a 0 (parciais de 25×17 e 25×18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No masculino, a Escolinha Pezão garantiu o título ao bater a equipe da Funec, de Corumbá, também pelo placar de 2 sets a 0 (parciais de 15×12 e 15×18). O time foi formado por Isaias, Luiz Gustavo, Arthur Chendrick, Matheus, Luiz Felipe, Antony, Arthur Cassiano, João Antônio, Guilherme Durães, Guilherme Lima, Henri, Victor Hugo. O técnico foi Jegerson Matas, auxiliado por Leonardo Ribeiro.

Na disputa do terceiro lugar, o Círculo Militar venceu a Skil Sports, de Dourados, por 2 sets a 1 (parciais de 25×21, 18×25 e 15×10).

A FVMS já anunciou que a capital também sediará o Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol, entre os dias 16 e 19 de novembro.