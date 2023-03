Equipes da Santa Casa paralisam atendimentos por não pagamento de salário

Na manhã desta quinta-feira (9) trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande paralisaram todos os atendimentos. eles reinvindicam o pagamento do salário referente ao mês de fevereiro. O pagamento deveria ter sido feito até o quinto dia útil do mês, isto é, terça-feira (7).

Trabalhadores de todos os setores da Santa Casa se reúnem no saguão. Segundo Lazaro Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadoes da Area de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), o movimento segue o modelo de 'Assembléia continuada'. "Enquanto o dinheiro não cair na conta, não vamos voltar ao posto", conclui.

Segundo a classe, esse atraso nos pagamentos são recorrentes.

A diretoria da Santa Casa alega que o pagamento não foi realizado pela falta de repasse porparte da Prefeitura Municipal de Campo Grande.