Equipes de Mato Grosso do Sul conhecem adversárias na Supercopa de Futsal Feminino

Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), DEC/Operário e SERC/UCDB conheceram suas adversárias na Supercopa de Futsal Feminino 2023. A competição ocorre em Cascavel, entre os dias 22 e 26 de março. Os jogos serão realizados no Ginásio da Neva.

A SERC/UCDB se classificou para a Supercopa conquistando a segunda posição na Taça Brasil 2022, realizada em Campo Grande. Já o DEC/Operário herdou a vaga devido ao terceiro lugar na Copa do Brasil Sicredi - Taboão Magnus e Stein Cascavel, que ficaram com o titulo e com o vice, já tinham vaga garantida para o campeonato.

As equipes vão representar Mato Grosso do Sul no Paraná. A competição é dividida em dois grupos com três time cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal. A Supercopa 2023 dará vaga para a Libertadores Feminina de Futsal.

Os grupos ficaram assim definidos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo A: DEC Operário, São José-SP e Taboão Magnus-SP

Grupo B: SERC/UCDB, Leoas da Serra-SC e Stein Cascavel-PR