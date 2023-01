Equipes de MS participam da maior competição de vôlei adaptado do país

Mato Grosso do Sul será representado por três equipes na Final Nacional de Voleibol Adaptado da terceira idade. O torneio vai reunir as melhores equipes do país em Amparo (SP) entre os dias 26 e 29 de janeiro.

Os times do AVA/Conssol e Fênix, de Campo Grande, e a seleção Rochedo vão levar o nome do estado na competição, que envolve atletas com idade acima dos 45 anos nos gêneros feminino e masculino. Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), o campeonato terá a presença de equipes de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás.

O voleibol adaptado é voltado para pessoas acima de 40 anos e possui diferentes regras do vôlei convencional: permite que os atletas tenham a posse da bola, seguindo a regra de três toques. O saque é abaixo da linha do ombro e o set é encerrado em 15 pontos. Não é necessário saltar e o jogador pode recepcionar o saque segurando a bola com as duas mãos, sem tempo limite para efetuar o passe.

Na competição, serão pelo menos dois mil participantes, de 90 equipes, em Amparo (SP). A primeira fase será de grupos e, posteriormente, as equipes classificadas se enfrentam no “mata-mata”. As categorias em disputa são +45, +58 e +68 anos.