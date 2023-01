Escala médica prevê pediatras em três unidades de saúde da Capital na tarde de hoje

Escala médica para esta terça-feira (17) prevê atendimento para o público infantil em três Unidades de Saúde de Campo Grande, durante o período da tarde. São as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário. Os mesmos locais contam com profissionais para atendimento nesta manhã.

No período noturno, além dessas unidades, pais ou responsáveis podem levar as crianças que precisarem de atendimento para as UPAs Moreninha e Leblon, além dos Centro Regionais de Saúde (CRSs) Nova Bahia e Tiradentes.

Os adultos terão atendimento em dez unidades de saúde durante todo o dia. Clique na imagem para localizar a mais próxima.