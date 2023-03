No CBN Agro deste sábado (25) o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho destacou as fortes dificuldades logísticas para o escoamento e armazenamento de soja em Mato Grosso do Sul. “Temos visto falta de caminhões para o transporte, fretes bem mais elevados e a armazenagem feita em silo bolsas”, declarou.

Veja a entrevista na integra: