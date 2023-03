Escola Adventista realizará "Carona Solidária" na avenida Guaicurus

Em Campo Grande, alunos da Escola Adventista irão celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista, comemorado no terceiro sábado do mês de março, com a ação "Carona Solidária", no sábado (18), a partir das 14h30.

Cerca de cinco carros estarão à disposição para dar uma carona gratuita às pessoas que estejam no ponto de ônibus da avenida Guaicurus. Além da carona até o destino da pessoa, uma serenata será realizada no ponto de ônibus.

A ação começa em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na rua Ronald carvalho, n° 68, Bairro universitário 2. O comboio seguirá até a avenida Guaicurus, onde passará por alguns pontos de ônibus.

O líder geral dos Jovens Adventistas de Mato Grosso do Sul, pastor Rafael Felberg, o foco do movimento é que os jovens saiam para fazer missões, não apenas festividades dentro do grupo. "Nós temos uma igreja ali no bairro e o grupo de jovens vai estar fazendo essa carona solidária".

"Eles vão trazer uma música para as pessoas, entregar algum material didático para elas e oferecer a carona. Durante essa carona solidária, poder trazer uma reflexão, uma tranquilidade, trazer paz para pessoas que talvez estão ali bem agitadas", completa.