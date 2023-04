Escola de negócios muda a realidade de pequenas a grandes empresas de MS

Você já ouviu falar em Paex (Parceiros para a Excelência)? É uma solução de gestão empresarial baseada numa rede de parceiros e voltada para transformar os negócios, principalmente de médias empresas e com mais de 30 anos de existência no mercado.

Essa é a principal metodologia de educação executiva da Fundação Dom Cabral, a 9ª melhor escola de negócios do mundo, de acordo com o ranking do jornal Financial Times, e a 1ª no ranking da América Latina.

As metodologias personalizadas de gestão de negócios já estão acessíveis à empresas de Mato Grosso do Sul por meio da RS Gestão Empresarial, baseada em Campo Grande, e que no próximo dia 9 vai promover um evento especial com o tema "Quais os impactos positivos da governança na perenidade dos negócios", voltado à presidentes de empresas.

Na oportunidade o encontro empresarial será com Dalton Sardenberg, uma das maiores autoridades em governança no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (27), o especialista em gestão empresarial Guilherme Salerno, da RS Gestão Empresarial participou do Jornal CBN Campo Grande. Durante a entrevista, Salerno falou sobre como funciona o atendimento aos empresários e executivos. Assista abaixo: