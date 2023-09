Escola de Negócios une conhecimento e aplicabilidade na formação de executivos

No mercado há 47 anos desenvolvendo executivos e empresas, a Fundação Dom Cabral (FDC) tem vasto portfólio para atender essa necessidade do mercado. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação tem parceria com a RS Gestão.

No estado são 25 organizações-clientes que desenvolvem modelos e estratégias de negócios, além da formação de executivos. “Entendemos que temos um jeito único de tratar a educação executiva, unindo o rigor científico com a aplicabilidade e foco em resolver problemas reais das empresas e executivos”, diz a gerente de Mercado da FDC, Paula Borges. Informações por meio do e-mail: ricardo.salerno@rsgestao.net.br

