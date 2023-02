Escolagov está com inscrições abertas para cursos virtuais e presenciais gratuitos

A Fundação Escola de Governo (Escolagov) está com inscrições abertas para cursos gratuitos nos formatos presencial e a distância. Com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão e a capacitação dos servidores do Poder Executivo Estadual, 49 cursos estão sendo disponibilizados nas áreas de Comunicação, Gestão de Pessoas, Compras e Contratos, Sistemas, Ferramentas Tecnológicas, Administração Pública, Planejamento Estratégico e Gestão Previdenciária.

A lista completa dos cursos com as suas respectivas descrições, cargas horárias e períodos de inscrições está disponível no Portal do Aluno da Escolagov Para realizar a inscrição no curso pretendido, basta realizar o login no site e enviar a justificativa da adesão. Informações adicionais podem ser obtidas na Fundação Escola de Governo pelo telefone (67) 3321-6100.

Os cursos na modalidade a distância (EAD) ficam disponíveis 24 horas por dia e são ideais para quem busca praticidade, flexibilidade, comodidade, economia de tempo e principalmente a economia financeira.

Entre os novos cursos ofertados na modalidade presencial está o de “Oratória” distribuídos em duas turmas, a Turma I disponibiliza 30 vagas à Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul e a Turma II mais 30 vagas destinadas a todos servidores do Estado. As inscrições seguem até o dia 2 de março e as aulas iniciam no dia 6 de março. O objetivo do curso é aprimorar a comunicação e apresentar diferentes técnicas de oratória e uma linguagem verbal e não-verbal com segurança e eficácia.

No formato on-line, o curso “Comunicação Assertiva para Lideranças” é direcionado aos servidores que exercem a função de liderança no contexto do serviço público. A capacitação recebe inscrição até o dia 28 de fevereiro e inicia no dia 6 de março, entre às 19h às 22h, de segunda a sexta-feira. A capacitação é dividida em 15h teóricas e 15h de estudo dirigido.

Cursos ofertados na modalidade presencial:

Oratória – Turma I /exclusivo para a Espen e Turma II /aberta a todos servidores

Período do curso 06/03/2023 à 10/03/2023

Carga horária: 20 horas (cada turma)

Objetivo: O objetivo do curso é aprimorar a comunicação e apresentar diferentes técnicas de oratória e uma linguagem verbal e não-verbal com segurança e eficácia.

Cursos a distância disponíveis:

Comunicação Assertiva para Liderança

Inscrições: 28 de fevereiro

Período do curso 06/03/2023 à 10/03/2023

Carga horária: 15 horas

Objetivo: O curso visa capacitar profissionais que atuam como líderes e desejam destravar a sua comunicação e se conectar com pessoas.

Atendimento ao Público

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 30 horas

Objetivo: Discutir questões centrais na prática do atendimento numa abordagem comunicativa-interacional. Apresentar e analisar estratégias discursivas e características da interação face a face e por telefone. Construir regras para um atendimento eficaz.

Liderança e Gestão de Pessoas

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 30 horas

Objetivo: Apresentar a mudança de paradigma na condução das atividades no serviço público onde as funções de Gerência e Chefia devem agora ser convertidas para liderança.

Noções Básicas - Administração Pública

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 20 horas

Objetivo: A proposta é oferecer subsídios teóricos e práticos relativos aos conceitos, princípios, formas de gestão e desenvolvimento tecnológico no setor público visando situar o (a) servidor(a) no contexto da estrutura organizacional e programática da Administração Pública.

Normas e Procedimentos de Gestão de Protocolo

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 40 horas

Objetivo: O Curso Normas e Procedimentos de Gestão de Protocolo, demonstra as normas, as regras e os procedimentos técnicos, que deverão ser utilizados por todos os órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do Poder Executivo Estadual, na execução das atividades pertinentes à abertura, à operacionalização e à movimentação de documentos, bem como, a informação conceitual da nova ferramenta que utilizará a Numeração Única de Protocolo–NUP, que irá substituir o atual Sistema de Protocolo Integrado/ SPI.

Excel

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 20 horas

Objetivo: Proporciona aos alunos conhecimentos básicos acerca da ferramenta Microsoft Excel, oferecendo a possibilidade de manipular e criar planilhas eletrônicas com o diferencial dinâmico da ferramenta.

Elaboração e Gerenciamento de Projetos

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 20 horas

Objetivo: Conhecer os fundamentos da elaboração e do gerenciamento de projetos voltados ao setor público.

Licitação

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 20 horas

Objetivo: Propiciar ao aluno conhecimentos acerca de licitações, os atuais entendimentos da Corte de Contas, oferecendo a possibilidade de aplicar na prática o conhecimento teórico.

Contratos e Registro de Preços

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 20 horas

Objetivo: Propiciar ao aluno conhecimentos acerca de contratos e Registro de Preços, os atuais entendimentos da Corte de Contas, oferecendo a possibilidade de aplicar na prática o conhecimento teórico.

e-DOCMS Sistema de Comunicação Eletrônica

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 4 horas

Objetivo: Explicar os principais tópicos do Manual de Comunicação Oficial. - Identificar as características de acesso, perfil e tipos de telas do sistema eDOCMS.

Orientações Webconference

Inscrições: Até o dia 31 de março

Carga horária: 6 horas

Objetivo: A partir desse novo cenário, algumas dicas podem deixar sua videoconferência mais interessante e com melhor funcionamento. Abaixo, algumas dicas que podem impulsionar sua chamada ou reunião.

*Com informações de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul