Escolas da capital recebem material esportivo

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), entregou kits esportivos para 61 escolas da Rede Estadual de Ensino de Campo Grande que integram o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), na segunda-feira (11).

O governador Eduardo Riedel participou da entrega dos materiais na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado. “Os kits são para contribuir com a melhoria da oferta das práticas esportivas nas escolas, que assim, estão cumprindo papel que é fundamental, transformando a vida dos alunos. E com o olhar que precisamos ter para a sociedade, que é muito dinâmica”, disse Riedel.

O recurso para a aquisição dos kits foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (PSDB), que destinou R$ 1,5 milhão à Fundesporte, para aquisição de dos materiais esportivos para as escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado.

“A vinda desses materiais ajuda a motivar ainda mais os professores, que vão passar a trabalhar com equipamentos novos, e também os alunos, que praticarão o esporte de sua preferência com qualidade”, disse Reinaldo José Schmidt, diretor da Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado.

Os kits esportivos são compostos por bolas de basquete, vôlei, handebol, futebol e futebol de salão, kit de badminton, kit de tênis de mesa, capacete de ciclismo, sacos para armazenamento de materiais, redes de vôlei, futebol, futsal e basquete, e bolas de borracha para treinamento.

“O Prodesc foi criado em 2015 e é referência no país, transformou o desporto escolar aqui no Estado. Hoje, temos campeões brasileiros e mundiais que saíram da escola, graças ao programa, que tem essa característica de inclusão social e também de revelar talentos. Essa entrega, vai fazer toda a diferença para dar ainda mais qualidade ao programa, que já transforma vidas em Mato Grosso do Sul”, afirmou Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

*Com informações da Fundesporte