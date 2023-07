Escolha a carne certa para o churrasco

O sextou da coluna Carne Sem Segredo traz dicas de cortes para o churrasco do final de semana. Antes contar os detalhes da escolha da carne, Arildo Flores que já preparou churrasco para presidentes da República como Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva frisou a importância da escolha do carvão.

“Primeiro você tem que escolher um carvão de boa qualidade, que não vai ficar explodindo. Além disso, antes de colocar a carne no fogo se faz o braseiro, só depois coloca a carne”.

Outra dica importante do especialista é o momento do tempero dos cortes. De acordo com Arildo, o frango pode ser temperado um dia antes, para marinar. Mas, a carne vermelha tem que ser na hora de assar.

Para fugir da tradicional picanha, Flores indicou como sugestão: ponta de peito, fraldinha, ponta de costela e maminha. Neste último caso, a dica de ouro para aproveitar ao máximo a carne é que ela seja cortada toda de uma vez.

“A maminha deixe assar por completa, [..] não volta para a churrasqueira. Ela deve ser cortada de uma vez só, se não ela fica seca e dura".